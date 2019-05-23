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23.05.2019
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Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programına ilişkin açıklama

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iki gün önce Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programına dair açıklama yaptı.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iki gün önce Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programına dair açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun sözünü yarıda kesen Hakan,programın erken bitirilmediğini iddia ederek “Dinle beni ey iki taraf. Ne yalakalık etmeye odaklı bir gazeteciyim ben… Ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben” dedi.

Ahmet Hakan, “Dinle beni ey iki taraf” başlığıyla bugün yayımlanan yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“YOK yarıda kesmişim… Yok haksızlık yapmışım… Yok acayip sıkıştırmışım… Yok konuşturmamışım…

Falan…

*

Tarafsız Bölge programının sonunda, yani programı kapatmadan hemen önce…

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Gerçekten memnun oldum. Dilerim ve isterim ki bütün kanallar bizi davet etsin, sohbet edelim. Sorulmayan sorular sorulsun. İçtenlikle teşekkür ediyorum size.”

*

Ardından da Binali Yıldırım’la ekrana çıkıp benim moderatörlüğümde tartışmak istediğini de sözlerine ekledi.

*

Hadi şimdi dağılın!”

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