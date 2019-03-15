Ahmet Kesik: Çamaş’ta halk yönetime gelecek

KARDELEN KOCATÜRK

Ordu’nun Çamaş ilçesinde CHP’den Belediye Başkan Adayı olan eski BES Genel Başkanı Ahmet Kesik’le seçim sürecini ve hedeflerini konuştuk. Kesik, “Örgütlü bir halkla Çamaş’ın sorunlarını aşacağız” diyor.

Aday olma süreciniz nasıl gerçekleşti?



BES (Büro Emekçileri Sendikası) başkanlığından sonra kamudan emekli olup memleketim olan Çamaş’a döndüm. İki yıla yakın zamandır da Çamaş’ta yaşıyorum. 1994 seçimlerinde de Çamaş’tan Belediye Başkanı adayı olmuş, 17 oy ile kaybetmiştim. O nedenle yerel seçimler yaklaşırken benim de ismim telaffuz edilmeye başlandı.



Bu öneriler yaygınlaşınca bunun nasıl olabileceğine ilişkin bir tartışma yürütmeye başladık. Biz bunun halkın ortak iradesi doğrultusunda gerçekleşmesinin doğru olacağını savunduk. Bu doğrultuda da halk toplantıları yapılmaya başlandı. Herkesin katılımına açık halk toplantılarında, Çamaş’ta yapılması gerekenleri ve bunun için kimin aday olacağını konuştuk. Birkaç kez tekrarlanan toplantıların sonucunda oluşan ortak irade ile adaylığımız kesinleşti.

Çamaş’ın temel sorunları olarak öne çıkan noktalar neler?

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Çamaş’ta da yoksulluk, pahalılık ve işsizlik en yakıcı sorunlar olarak öne çıkıyor. Karadeniz geneli açısından da bakıldığında on yıl öncesine göre özellikle tarımdaki tahribatla birlikte önemli bir farklılaşma yaşanıyor. Üretimden, topraktan kopartılmak, fındığın değersizleşmesi bu krizin daha derin hissedilmesine neden oluyor. İş imkânlarının kısıtlılığını da düşündüğümüzde geçinmek, özellikle de gençlerin iş bulması neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda.

Sizin Çamaş’a yönelik çalışmalarınız, çözümleriniz neler?



İki noktanın altını çiziyoruz. Birincisi halk için halkla beraber yapacağız. İkincisi de her şeyi halkın ihtiyaçlarını temel alarak planlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Fındığımızı yeniden değerli hale getirmek için çalışacağız. Fındık, Çamaş’ın, Ordu’nun insanlarını canıdır. O canı çıkarttılar. Biz fındığımıza sahip çıkacağız. Kooperatif dahil olmak üzere halkın emeğinin çalınmasına izin vermeyecek mekanizmalar kuracağız.



İkincisi özellikle genç işsizliğe çözüm olarak Çamaş’ta bir Sanayi bölgesi kuracağız. Bu bölge içinde Belediye’nin atölyeleri de olacak. Bu atölyelerde hem teknik bilgi verilerek, meslek kazandırma çalışmaları yürütülecek hem de pratik yapılacak. Bu şekilde hem iş alanı yaratacağız hem de meslek edindirme çalışmaları gerçekleştireceğiz.



Bilim, teknoloji, kültür ve sanatla tüm bağları kopartılmış bir Çamaş var. Bunu değiştireceğiz. Kültür-sanat ve eğitim merkezleri oluşturacağız. Tiyatronun, edebiyatın, sanatın ve kitabın Çamaş halkıyla buluşması için çalışıp, Halk Kültür Festivalleri düzenleyeceğiz.

Bir başka nokta da Çamaş’ta neredeyse tüm yollar çamurlu. Çamaş’ın çamuruna son vereceğiz. Bunun için bir beton santralı kurarak, üretimi gerçekleştireceğiz. Bu da hem istihdam alanı olacak hem de Çamaş’ın bağa bahçeye çıkan yolları dahil tüm yollarındaki çamurlara son vermeye çalışacağız.

Halk için halkla beraber diyorsunuz, nasıl bir yönetim anlayışını ifade ediyor bu?



Sorunların muhatabı halk ancak halk sorunların çözümünde yok. Genel olarak siyaset anlayışı böyle bir noktaya geldi. Halktan beş yılda bir oy isteniyor sonra kimse ne derdini soruyor ne fikrini soruyor. Bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Bunun yolu da halkın yönetime doğrudan katılımının mekanizmalarını oluşturmak. Mahallelerde meclisler kurarak bunu yapabiliriz. Bu zor bir şey değil.

Eğer gerçekten halkın doğrudan yönetiminden, söz, yetki ve karar hakkından yanaysanız bu hızla gerçekleşebilir. Halkın sorunlarını ortaya koyduğu ve çözümü için de sorumluluk aldığı bir demokrasi içinde Çamaş için büyük bir enerji ortaya çıkacaktır. Çamaş’ı daha ileriye taşımanın en kolay yolu bu. Genellikle büyük görülen sorunların aşılamayacağı, mutlaka yukarıdan birilerinin bunu yapması gerektiği düşünülür oysa asıl halkın gücüyle aşılamayacak sorun olmaz, bunu gösterebiliriz.

Çalışmalarınız nasıl ilerliyor, tepkiler nasıl?



Biz ev ev, kahve kahve, köy köy geziyoruz. Halkı dinliyoruz, sorunları ve çözümleri paylaşıyoruz. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki herkes dertli, dertli olmayan kimse yok. İnsanlar artık bu ezilmişlikle, yoksullukla yaşamak istemiyor. İnsanlar değişim istiyor, bunu Çamaş’ta da Ordu’da görüyoruz. Çamaş’ta başaracağımıza inanıyoruz. Çamaş ile birlikte Ordu ve Karadeniz genelinde bir değişim olacağını da şimdiden söyleyebiliriz.