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17.07.2019
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Ahmet Ümit Yapı Kredi Yayınları’na geçti

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Fotoğraf: Depophotos

Polisiye romanın usta kalemi yazar Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları’na geçti.

Bütün kitapları yakın bir dönemde Yapı Kredi Yayınları tarafından basılacak olan Ahmet Ümit’in en yeni eseri ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ önümüzdeki Eylül ayının 3. haftası okurlarla buluşacak. ‘Başkomser Nevzat’ kitabı olan ‘Aşkımız Eski Bir Roman’da ünlü kahraman heyecan verici serüvenleriyle İstanbul sokaklarına geri dönüyor.

Gazete Sanat’ta yer alan habere göre, ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ kitabı ile başlayacak olan bu edebiyat serisi yazarAhmet Ümit’in yetişkinler için hazırladığı masal kitabı ve ardından yayımlanacak olan yeni romanıyla devam edecek.

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