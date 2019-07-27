TURÇEP’ten Ahmetli’de JES bilgilendirme toplantısı

TURÇEP (Turgutlu Çevre Platformu) tarafından Manisa ili Ahmetli ilçesinin Kargın köyünde JES konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Önceki aylar içinde Kargın köyü için 5 tane JES kuyusu açıklaması ve sondaj çalışması yapılması için Manisa valiliğince “ÇED gerekli değildir” kararı ile izin verilmiş, buna karşı başta köy muhtarı olmak üzere bazı köylüler tarafından dava açılmıştı. Yapılan bilirkişi keşfi ve görülen dava sonrasında mahkeme tarafından “ÇED gerekli değildir” kararının doğru olmadığı belirtilerek karar iptal edildi. Bu durumda aynı şirket tarafından bu kez ÇED raporu alınarak projenin devam ettirilmesi ihtimalide yer alıyor. Bu nedenle TURÇEP, “JES nedir, Türkiye’nin böyle bir enerjiye ihtiyacı var mı ve JES’lerin çevre ve insan sağlığı için yarattığı zararlar nedir” gibi konularda Kargın köyündeki vatandaşların bilgilenmesine yönelik bir toplantı düzenledi.

Kargın köy Meydanı’nda, 25 Temmuz Perşembe günü akşam yapılan toplantıya CHP Manisa milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’nun yanı sıra TURÇEP dönem sözcüleri Nacittin Durak ve Meral Ünal, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, CHP Ahmetli İlçe Başkanı, Salihli Çevre Derneği ile Sarıgöl Çevre Derneği ve Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen katıldı.

“ŞİRKETLERİN KAR HIRSI YÜZÜNDEN DOĞA KATLEDİLİYOR”

Jeofizik mühendisi Erhan İçöz’un jeotermal enerji santralleri (JES) hakkında yaptığı bilimsel açıklamalar, JES konusunun ülkemiz gerçeğinde nasıl uygulandığını gözler önüne sererken, neden çevre ve insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit olduğunu da birçok yönü ile açıklayıcı özellikteydi. JES projelerini hem sondaj çalışmaları hem de santral kurulması yönleri ile açıklayan İçöz, “Bu işin temelinde çok az yatırımla şirketlerin çok büyük kar etme amaçları var ve bu yüzden doğanın dengesini de bozacak kadar ciddi bir tehdit yaratılmış oluyor. Ayrıca sizlere anlatılanlar da doğru değil, bu işin enerji ihtiyacı ile bir ilgisi yok, çünkü Türkiye’nin bu kadar çok enerjiye ihtiyacı yok. İşin doğrusu şirketlerin çok büyük karlar edebilmesi için doğadaki yaşam ve enerji kaynaklarını kendileri için özelleştirmeye çalıştırmasıdır” dedi.

KANSER VE ASİT YAĞMURLARI DİĞER TEHDİTLER

Jeofizik mühendisi İçöz, Alaşehir ve Aydın’dan da verdiği örneklerle jeotermal santrallerinin Kargın köyünde de faaliyete geçmesi durumunda en başta ürünlerinden eski verimlerini alamayacakları, verimli toprakların bir daha geri gelmeyecek şekilde tahrip olacağını ifade ederek, “çünkü bu santrallerin yaptıkları çalışmalar toprakta bor ve arsenik oranının tehlikeli düzeyde yükselmesine sebep olmakta, ayrıca arsenik oranının ciddi düzeyde yükselmesi nedeniyle yeraltı suları da zehirlenmektedir” dedi. İçöz, zaman içinde ayrıca asit yağmurlarının da oluşmasının JESlerin yarattığı bir başka tehdit olduğunu ifade ederken, kanser hastalığının JES projelerinin uygulandığı yerlerdeki yüksek düzeyde artmasını da örnek vererek, insan sağlığı yönündeki tehlikelere de dikkat çekti.

“GÖÇ ETMEK ZORUNDA BİLE KALABİLİRSİNİZ”

İçöz’ün ardından konuşan CHP Manisa milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da konuşmasında jeotermal enerji santrallerinin uygulanmakta olduğu Alaşehir, Salihli ve Aydın’da yaptığı gözlemleri ve bu doğrultudaki fikirlerini anlattı. Bakırlıoğlu, “Buraların durumu JES’ten sonra içler acısı bir halde. JES projesinin Kargın köyünde de uygulanmaya başlamasıyla bu köyümüzde de aynı şeyler yaşanacak. Toprak tahribatı, üründe değer kaybı, çevre ve insan sağlığı açısından oluşacak ciddi bozulmalarla sınırlı kalmayacak. Elindeki tek geçim kaynağı olan toprağını kaybeden vatandaşlarımız göç etmek zorunda da kalacak” dedi.

VERİLEN İZİNLER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR HUKUKA AYKIRI

Bakırlıoğlu, konuşmasında konunun hukuksal yönüne değinirken, “Yapılan bazı uygulamaların ve JES projeleri için verilen bu izinlerin kesinlikle hukuka aykırı olduğunu da bilmenizi isterim” diyerek, 2018 yılında Su İşleri ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa ve İzmir valiliklerine “bundan sonra madencilik ve JES projeleri için izin verilmesin” diye gönderilen yazıdan bahsetti. “Devletin resmi raporları yeraltı sularının bu çalışmalar nedeniyle tehlikeli düzeyde zehirlendiğini ortaya koyduğundan, devletin bakanı böyle bir yazı gönderiyor. Bu durumda hala bu projeler için izin verilmesi, hatta “ÇED’e gerek yoktur” diyecek kadar umursamazlık gösterilmesi, bu izinlerin ve verilen kararların hukuk dışı olduğunu gösteriyor. Sizler bu JES projelerine karşı çıkmakta ve mücadelenizde son derece haklısınız. Bu gerçek ayrıca sizin mücadelenizin ne kadar meşru ve hukuki olduğunu gösteriyor” ifadesinde bulundu.