AİHM, Türkiye’nin Selahattin Demirtaş başvurusunu kabul etti

AİHM, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti. AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin Selahattin Demirtaş’la ilgili temyiz başvurusunu kabul etti.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davasında verdiği ‘serbest seçim hakkının ihlal edildiği’ ve ‘görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği’ şeklindeki kararlarını yeniden görüşecek.

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AİHM, 20 Kasım kararındaki kimi bölümlere davacı ve davalı tarafından ayrı ayrı yapılan temyiz başvurularına olumlu yanıt verdi.

Mahkeme taraflardan itiraz ettikleri bölümlerle ilgili ek savunma isteyecek. Büyük Daire sürecinde yeniden bir duruşma yapılması gündeme gelebilir. Nihai kararın ise yaklaşık 1 yıl içinde çıkması bekleniyor.

AİHM, Kasım ayında Demirtaş’ın “makul şüphe” üzerine gözaltına alındığını kabul etmiş; buna karşılık yerel mahkemelerce tutukluluk süresinin uzatılmasının meşru ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı sonucuna vararak tahliye edilmesini istemişti.

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