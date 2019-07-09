AİHM’den Demirtaş kararı

Strasbourg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme kararına göre Türk hükümeti Demirtaş’a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.



Deutsche Welle Türkçe’nin haberinde mahkemeye başvurunun Selahattin Demirtaş’ın 5 Temmuz 2005 tarihinde Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken ROJ TV’de yaptığı bir konuşma sonrasında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan mahkum edilmesiyle ilgili olarak yapılmıştı.

2016 Kasım ayında tutuklanan Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.