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04.07.2019
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AİHM’ye seçilen yargıç Saadet Yüksel’in yemin törenine şaşırtan katılım

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Saadet Yüksel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Strasbourg’daki merkezinde düzenlenen yemin törenine, mahkemenin Yunan başkanı Linos-Alexandre Siclianos ve çok sayıda AİHM yargıcı katıldı. Sicilianos törende yaptığı konuşmada Yüksel’e başarılar diledi.

DW’de yer alan habere göre yemin töreninde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de yer aldı. Türkiye’nin en üst yargı organlarının zirvesindeki isimlerin yemin törenine katılması Strasbourg’da herkesi şaşırttı. Bu üçlünün yemin törenine katılacağı bilgisi tören öncesi ve sonrasında AİHM tarafından basınla paylaşılmadı. Yemin törenini açıklama göstermeksizin basına kapatan AİHM, törenle ilgili görsel paylaşımda bulunmayı da reddetti.

AİHM’de yargıçlar göreve başlamadan yapılan yemin törenleri genelde sade ve üst düzey katılım olmaksızın gerçekleşiyor. 

Türkiye’den gelen davalara otomatik katılımcı

Saadet Yüksel, Türk yargıç olarak, bundan böyle AİHM gündemine Türkiye’den gelen tüm davalara otomatik olarak katılacak. Türkiye şu anda Rusya, Romanya ve Ukrayna’nın ardından AİHM gündeminde hakkında en fazla şikayet olan ülke konumunda. AİHM gündemindeki 58 bin 500 dava başvurusundan 7 bin 850’sini Ankara’ya karşı şikayetler oluşturuyor. 

Saadet Yüksel kimdir?

1983 İstanbul doğumlu Yüksel, AİHM yargıçlığı öncesinde 2017’den bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Harvard Üniversitesi mezunu Yüksel, AİHM’nin “en genç yargıcı” unvanına da sahip.

Yüksel aynı zamanda eski AKP Mardin Milletvekili ve Yeni Dünya Vakfı İstişare Kurulu Başkanı olan, hukukçu Prof. Dr. Cüneyt Yüksel’in kardeşi.

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