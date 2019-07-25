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25.07.2019
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Ailelere sosyal medyada ‘kriminal zaman dilimi’ uyarısı

SODİGEM, çocukların yaz tatilinde dijital medyada her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

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Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), çocukların dijital medya kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz’ın haberine göre; ‘Kriminal zaman dilimi’ olarak tanımlanan 02:00-05:00 arası online suç bağlantılarına dikkat çekilen uyarıda, “Özellikle gece çocuğunuzun sosyal medya faaliyetlerini takip edin” denildi.

Önce ailelerin kendilerini sosyal medya konusunda eğitmesi gerektiğine dikkat çeken SODİGEM’in ailelere uyarıları şöyle:

BAĞIMLILIĞINIZI AZALTIN: Telefonunuzla veya bilgisayarınızla çok meşgul olursanız çocuğunuz da sizi taklit edecektir. Birlikte kaliteli­ zaman geçirerek çocuklarınıza örnek olmalısınız.

SOSYAL MEDYA ARKADAŞI: Çocuklarınızla sosyal medya hesaplarından arkadaş olarak onların yalnızca tanıdıklarından gelen arkadaşlık isteklerini­ kabul ettiğinden emin olmalısınız. Çocuğunuz bunu istemeyebilir, fakat bunun onlara erişmelerine izin vermeniz için gereken bir koşul olduğunu anlatmalısınız.

FİNANSAL BİLGİ PAYLAŞMAYIN: Çocukların yanıltılması çok daha kolay olabileceğinden, kişisel mali bilgiler çocuklarla paylaşılmamalı. Online bir oyun veya uygulama satın almak ­isterlerse, bunu onlar için yapmanız ve belki de farklı bir bilgisayar kullanmanız iyi olacaktır. Bu, siber suçluların finansal bilgilerinize ulaşma ihtimalini de düşürecektir.

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KRİMİNAL ZAMAN DİLİMİNE DİKKAT: Kriminal zaman dilimi olarak betimlenen 02.00-05.00 saatleri arasında online suç bağlantıları gerçekleşmektedir. Bu nedenle, özellikle gece saatlerinde çocuğunuzun sosyal medya ağlarındaki ­faaliyetlerini, gönderilerini­ takip etmelisiniz.

YAZILIM DESTEĞİ ALIN: Küçük yaştaki çocukların internetteki faaliyetlerini ve erişebileceği online oyunları gözlemleyebilmek ve kısıtlamak için geliştirilen yazılımlardan destek alınmalı. Çocuğunuzun tehlikeli oyunlar oynadığını fark ettiğinizde ise, online ­iletişimi kesilerek oyunun ekran görüntüsü alınmalı ve güvenlik birimlerine ulaşılmalıdır.

‘Dijital faydaları göz ardı etmeyin’

Digital medyanın faydalarına da dikkat çekilen uyarıda, “Yapılan en büyük hatalardan biri­ de dijital dünyanın getirebileceği zararlara odaklanarak çocuğu tamamen uzaklaştırmaya çalışıp, faydalarından mahrum bırakmaktır. Dijital platformu gerekli şekillerde kullanmasını sağlayarak pekâlâ çocuğunuzun dijital tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzu eğitici, öğretici­ oyunlara yönlendirebilir; dijital atölyelere ve eğitim programlarına katılmasına destek olabilirsiniz” denildi. Uyarıda ayrıca, “Dijital dünyada çocuklar iletişim kurdukları­ insanlarla aralarındaki­ ekranın verdiği korunmuşluk hissiyle gerçek hayatta yapmaya cesaret edemeyecekleri­ davranışlarda bulunabilmektedir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır” denildi.

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