Ailelere sosyal medyada ‘kriminal zaman dilimi’ uyarısı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), çocukların dijital medya kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz’ın haberine göre; ‘Kriminal zaman dilimi’ olarak tanımlanan 02:00-05:00 arası online suç bağlantılarına dikkat çekilen uyarıda, “Özellikle gece çocuğunuzun sosyal medya faaliyetlerini takip edin” denildi.

Önce ailelerin kendilerini sosyal medya konusunda eğitmesi gerektiğine dikkat çeken SODİGEM’in ailelere uyarıları şöyle:

BAĞIMLILIĞINIZI AZALTIN: Telefonunuzla veya bilgisayarınızla çok meşgul olursanız çocuğunuz da sizi taklit edecektir. Birlikte kaliteli­ zaman geçirerek çocuklarınıza örnek olmalısınız.

SOSYAL MEDYA ARKADAŞI: Çocuklarınızla sosyal medya hesaplarından arkadaş olarak onların yalnızca tanıdıklarından gelen arkadaşlık isteklerini­ kabul ettiğinden emin olmalısınız. Çocuğunuz bunu istemeyebilir, fakat bunun onlara erişmelerine izin vermeniz için gereken bir koşul olduğunu anlatmalısınız.

FİNANSAL BİLGİ PAYLAŞMAYIN: Çocukların yanıltılması çok daha kolay olabileceğinden, kişisel mali bilgiler çocuklarla paylaşılmamalı. Online bir oyun veya uygulama satın almak ­isterlerse, bunu onlar için yapmanız ve belki de farklı bir bilgisayar kullanmanız iyi olacaktır. Bu, siber suçluların finansal bilgilerinize ulaşma ihtimalini de düşürecektir.

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KRİMİNAL ZAMAN DİLİMİNE DİKKAT: Kriminal zaman dilimi olarak betimlenen 02.00-05.00 saatleri arasında online suç bağlantıları gerçekleşmektedir. Bu nedenle, özellikle gece saatlerinde çocuğunuzun sosyal medya ağlarındaki ­faaliyetlerini, gönderilerini­ takip etmelisiniz.

YAZILIM DESTEĞİ ALIN: Küçük yaştaki çocukların internetteki faaliyetlerini ve erişebileceği online oyunları gözlemleyebilmek ve kısıtlamak için geliştirilen yazılımlardan destek alınmalı. Çocuğunuzun tehlikeli oyunlar oynadığını fark ettiğinizde ise, online ­iletişimi kesilerek oyunun ekran görüntüsü alınmalı ve güvenlik birimlerine ulaşılmalıdır.

‘Dijital faydaları göz ardı etmeyin’

Digital medyanın faydalarına da dikkat çekilen uyarıda, “Yapılan en büyük hatalardan biri­ de dijital dünyanın getirebileceği zararlara odaklanarak çocuğu tamamen uzaklaştırmaya çalışıp, faydalarından mahrum bırakmaktır. Dijital platformu gerekli şekillerde kullanmasını sağlayarak pekâlâ çocuğunuzun dijital tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzu eğitici, öğretici­ oyunlara yönlendirebilir; dijital atölyelere ve eğitim programlarına katılmasına destek olabilirsiniz” denildi. Uyarıda ayrıca, “Dijital dünyada çocuklar iletişim kurdukları­ insanlarla aralarındaki­ ekranın verdiği korunmuşluk hissiyle gerçek hayatta yapmaya cesaret edemeyecekleri­ davranışlarda bulunabilmektedir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır” denildi.