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07.07.2019
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Ailelerin, Yavaş’tan ilk istekleri 103 can için anıt

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

10 Ekim 2015’te Ankara’da düzenlenmesi planlanan Emek, Barış ve Demokrasi mitingi öncesinde IŞİD’in bombalı saldırıları sonucunda yaşamını yitiren 103 kişinin ailesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan acılarını sahiplenmesini istedi.

10 Ekim aileleri, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na seçilen CHP’li Yavaş’a çağrıda bulundu. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Eş Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, BirGün’e yaptığı açıklamada, “CHP’nin Ankara’yı kazanması bizim adımıza son derece sevindirici bir gelişmedir. Mansur Yavaş’ın ilk işi, katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önüne bir ‘barış ve demokrasi anıtı’ yapmak olmalıdır” dedi.

ANKARA’NIN BORCU

Katliamın birinci ayından itibaren anıt yapılması için mücadele ettiklerini, ortada resmi bir anıtın bulunmaması nedeniyle anma törenlerinin Valilik tarafından yasaklandığını hatırlatan Coşgun, “Sürekli ağır polis müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu müdahalelere destekçilerimiz kadar barış ailelerimiz de maruz kalıyor. Bizim Ankara’da bir şeylerin değişeceğine ikna olmamız için bu talebimizin hayata geçirilmesi gerekiyor. Unutulmasın ki bu bir seçmen talebi değil yitirilenlere Ankara’nın bir borcudur” ifadelerini kullandı.

GEREKİRSE BİZ YAPALIM

Projenin yapılması için belediye kaynaklarına ihtiyaçlarının olmadığını, talep edilmesi durumunda kendilerinin de anıtı yapılabileceğini dile getiren Coşgun, “Eğer belediye ‘biz yapmayalım, siz yapın’ derse kendi bütçemizle bu anıtı yapabiliriz. Projesini kendimiz çizip tasarımını kendimiz yapabilir ve oraya dikebiliriz. Seçimlerin ardından bu konuda daha çok azimli hissediyoruz. Seçim sonuçları barış ailelerine güç kattı” diye konuştu.

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