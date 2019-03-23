Ajanda: Ne dinlemeli? Ne okumalı? Nereye gitmeli?

Şeşen’den güzel şarkıya güzel klip

Şeşen ailesinin en genç ferdi Dilhan Şeşen, amca İlhan Şeşen için hazırlanan ‘Hediyem’ albümünde seslendirdiği Sıcaklardandır şarkısını kliplendirdi. Alpay Vural ve Onur Güney Kumaş’ın düzenlemeleriyle, Dilhan Şeşen’in fark yaratan vokaliyle dikkat çeken şarkıya kendisine yakıştığı gibi bir klip çekilmiş. Can Özen yönetmenliğindeki klipte Alman Çeşmesi’nden şahane doğa görüntülerine kadar rengârenk görüntüler var. Şarkıyı ve Dilhan Şeşen’in canlı performansını bir yerlerde izlemeli.

Elçin Orçun düetleri Varsa Yoksa ve Bi’ Fazla ile hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan Birkan Nasuhoğlu, yeni teklisi Öyle Dur’u yayımladı. GTR Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkıda Nasuhoğlu bir bahar şarkısı sunuyor bize. Country müziğinin güzel bir örneği şarkı. Yedinci Ev grubundan sonra Nasuhoğlu’yu solo işlerinde takip etmeye devam etmeli.

Çok çok sevdiğimiz Altın Gün grubu üretmeye devam ediyor. Süpürgesi Yoncadan ve Vay Vay isimli iki şarkıyı yayımladı. Neşet Ertaş yorumuyla aşina olduğumuz ‘Kahveyi Kavuranlar’ türküsünün ‘Vay Vay’ isimli Altin Gün yorumu muazzam! Dinleyin, dinletin!

Çocuklarıma neyi nasıl izletmeliyim?

Film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral, kendi çocuğuyla sahip olduğu film izleme serüveninin ışığında 3-12 yaş çocuklar için film izleme rehberi olan ‘Çocukla Sinema’ isimli kitabını yayımladı. Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan kitapta Yıldız Savaşları’ndan Harry Potter’a Aslan Kral’dan Oyuncak Hikâyesi’ne, Buz Devri’nden Madagaskar’a, Neşeli Günler’den Batı Yakasının Hikâyesi’ne pek çok ülkeden eski-yeni onlarca film yer alıyor.

Roman ve öykü yazarı Cevat Turan, ilk romanı Çorum Katliamı’nı konu ettiği Unutmalar Şehri’nden bir karaktere can vererek, yeni bir roman kaleme aldı. ‘Bir Eylül Yarası’ isimli romanda 80’lerden 2010’lara bir günlük eşliğinde Türkiye’nin dostluklarla, aşklarla anlatıldığı kurgu sunuluyor.

İyi Aile Yoktur sonrasında adını çokça duyduğumuz Nihan Kaya, yeni kitabı ‘İyi Toplum Yoktur’u İthaki etiketiyle yayımladı. Bir yüzleşme kitabı olan İyi Toplum Yoktur’da Kaya, cinselliği meşrulaştıran törenler üzerinden bir Anadolu panoraması aktarıyor. Sünnet, düğün, kına geceleri ve daha fazlası…

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Kolajlardan bir dünya!

Mine Anafarta’nın ilk kişisel sergisi, ‘Fotoğrafların Bende Güvende’ sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Anafarta’nın birkaç yıldır sivri dilli bir Instagram projesi olarak yürüttüğü yüzlerce kolaj paylaşımı arasından bir seçkiyi sunuyor. 29 Mart’ta açılacak sergi 20 Nisan tarihine kadar Plan Be’de ziyaret edilebilecek.

Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Festivali, 20 Mart’ta Kadıköy’deki İstanbulimpro Sahne’de başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 20 Mart’ta başlayan festival için bugün son gün. 20’den fazla masalcının katıldığı festivalde bu akşam Aslı Hazar’ı, Roza Erdem’i, Chiristina Mercken’i dinleyebilirsiniz.

Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayınlanan “Giresun Yol Hikâyeleri” kitabının yazarı Ziya Gül, bugün 14:30 ve 18:00 saatleri arasında Büyükada’daki Cafe Catfe’de okurlarıyla buluşacak. Kitabını imzalayacak olan Ziya Gül, düzenlenecek söyleşi ile soruları cevaplayacak. Etkinliğe Ziya Gül’ün oğlu, CHP’nin Adalar Belediyesi Başkan Adayı ve gazeteci Erdem Gül de katılacak.