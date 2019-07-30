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30.07.2019
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AK Gençlik lüks yatta toplantı yapıp paylaştı, tepki gelince sildi

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AKP Beykoz Gençlik Kolları, yürütme kurulu toplantısını bir yatta yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan yat toplantısı görüntüleri tepki çekince silindi.

AKP Gençlik Kolları Beykoz Teşkilatı’nın Facebook ve Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafa, “Yürütme Kurulu Toplantımızı İlçe Başkanımız Furkan Çeliker nezaretinde gerçekleştirdik. Almış olduğumuz kararlar hayırlara vesile olmasını temenni ederiz” notu düşüldü. Tepkilerin gelmesinin ardından sosyal medya hesaplardan yat fotoğrafı silindi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından paylaştığı gönderide, Ak Parti gençlik kollarının yatta düzenledikleri Yürütme Kurulu toplantısı fotoğrafına atıfta bulunarak şunları söyledi: “Ay sonunu zor getiren, evlatlarının istekleri karşısında boynu bükülen, elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, pazara çıkan eşine bugün param yok diyen, iş bulamadığı için evlenemeyen Ak Partili kardeşlerim; siz de bu Ak Partililer gibi yatlarda mı geziyorsunuz?”

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