Akademide şirketleşme

Satışı bir süredir gündemde olan ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında yer alan Bilgi Üniversitesi’nin satışının önceki gün tamamlandığı iddia edildi. Üniversite ile İlbak Holding arasında altı aydır süren görüşmelerde son imzaların Londra’da atıldığı öne sürüldü. ABD’li Laureate International Universitiesi’nin sahibi olduğu Bilgi Üniversitesi’nin satış rakamına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İKTİDARLA YAKIN İLİŞKİDE

Bilgi Üniversitesi’ni satın aldığı konuşulan şirketin iktidar ile yakın ilişkileri dikkati çekti. Ankara ve İstanbul’daki belediye ihalelerinin büyük bölümünü alan şirketin, AKP’nin pek çok seçim kampanyasında görev yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul’daki bilboard işlerini üstlenen şirketin Ankara’da da bir dönem otobüs durağı ve açık hava reklam işlerini aldığı bildirildi. Bilgi Üniversitesi’ni satın almasıyla ismini duyuran şirket, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, Gül’ün babasına 2.7 milyon avroluk ihale vermesiyle de gündeme geldi. Şirketle ilgili iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP Milletvekili Atilla Sertel, o dönem İlbak Holding’in Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Yeni Nesil Büfe” ihalesini şartnameye aykırı şekilde aldığını ileri sürdü.

TARAFSIZLIĞA AYKIRI

Üniversitelerin siyasi partiye yakın şirketler tarafından alınmasının, akademide şirketleşmenin önünü açtığını söyleyen Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, “Eğer şirket, kendi siyasi görüşünü üniversiteye yansıtacak olursa kendilerine muhalefet olan öğretim görevlilerinin işine son verebilir” dedi. Bir şirketin, kar edemeyeceği yapıyı satın almayacağını belirten Yeşildere, “Üniversitelerin bu şekilde tam bir kapital sahibi insanların eline geçmesi, akademinin tarafsızlığına aykırıdır. Üniversitelerin bağımsız kurumlar olması gerekir” diye konuştu.

AKADEMİ VESAYET ALTINDA

Metalaşan üniversitelerin nitelikli eğitimin önünde önemli engel olduğunu ifade eden Yeşildere, şunları söyledi:

“Üniversitelerin bir şirketin ya da siyasetin vesayeti altında olmaması gerekir. Ancak Türkiye’deki üniversiteler siyasi vesayet altında. Darbe girişiminin ardından 16 tane üniversite FETÖ üniversitesi olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Bunları zamanında söylemiştik. Şu anda da iktidarın görüşünde olan ve dini yapıyı akademiye yansıtmaya çalışan üniversiteler var.”