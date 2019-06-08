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08.06.2019
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‘Akademik koçluk’ sisteminin detayları belli oldu: İmam hatipler yine para yutacak

İktidarın, “Gözbebeği” konumundaki imam hatip liselerindeki eğitim kalitesinin artırılması için 2023 yılına kadar toplam 9.4 milyar TL harcanacak. Yalnızca, imam hatiplerin yükseköğretim kurumları ile işbirliğini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında MEB’in kasasından 3.5 milyar TL çıkacak.

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

İktidarın tüm çabalarına karşın öğrenci bulmakta zorlanan ve merkezi sınavlarda istenilen başarıya ulaşamayan imam hatip liselerinde hayata geçirilmesi planlanan, “Akademik Koçluk” sisteminin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında imam hatip liselerinde başlatmaya hazırlandığı sistemin tahmini maliyetinin 3.5 milyar TL olduğu öğrenildi.

BirGün, MEB’in 2023 yılına kadar hayata geçirmeyi planladığı, “Akademik Koçluk” sisteminin ayrıntılarına ulaştı. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik oluşturulan Akademik Danışma Kurulları ile İHL öğrencilerinin yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılımı için harcanması planlanan para dudak uçuklattı. Buna göre, “İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması” amacıyla yapılacak çalışmaların tahmini maliyeti 3.5 milyar TL olarak belirlendi. Bakanlık, proje için harcanacak paranın yüksekliğini riskler arasında sıraladı.

AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİ

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yapılacak çalışmalar ise şu maddelerle ifade edildi:

>> Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle imam hatip okullarındaki çocuklarımızın bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenler tarafından verilecek farkındalık ve vizyon etkinlikleri düzenlenecektir.

>> İlahiyat fakülteleriyle iş birlikleri geliştirilecek ve başta alan dersleri olmak üzere çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılacaktır.

SİSTEM 5.9 MİLYAR TL

Bakanlığın, imam hatip okullarının müfredat ve ders yapısının güncellenmesi ve bu okullarda verilen yabancı dil eğitiminin iyileştirilmesi için harcamayı öngördüğü miktar da belli oldu. Program çeşitliliğinin değişen ortaöğretimdeki esnek ve modüler yapıya uyumlu hale getirilmesi, ders saati ve ders türünün azaltılması ile Arapça öğretim materyalleri yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların tahmini maliyeti 5.9 milyar TL olarak açıklandı.

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