Akademisyen Ceren Damar’ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldüren Hasan İsmail H. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet istedi.

NTV’nin aktardığına göre, Çankara Üniversitesi’nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Zanlının olay sonrası verdiği ifadesindeki, “Ceren Hoca’nın odasına öldürme kastıyla gitmemiştim, bana sinkaflı hakaret edince 2 el ateş ettim, akabinde kendimi kaybettim” şeklindeki iddialarının inandırıcı bulunmadığı belirtildi.

Savcı şüpheli Hasan İsmail H.’nin “canavarca hisle öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.