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01.08.2019
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Akademisyenler geri dönmeli

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‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza atan Eskişehirli akademisyenlerle bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi kararıyla haklarının ihlal edildiğine karar verilen akademisyenlerin üniversitelerine geri döndürülmelerini istedi.

Çakırözer Anayasa Mahkemesi’nin barış imzacısı akademisyenler için hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak, “Bu daha başlangıç, ihlal kararı tek başına yeterli değil… Bu karar hayatta bir karşılık bulmalı. Metni imzaladıkları gerekçesi ile üniversitelerden ihraç edilen tüm akademisyenlerin okullarına geri dönmesi sağlanmalı” dedi.

Çakırözer akademisyenlerin taleplerini şöyle sıraladı:
“Üniversiteden ihraç edilen tüm akademisyenlerin okullarına iadesi sağlanmalı. Yurtdışından ülkesine dönemeyen akademisyenlerin dönüşleri sağlanmalı. Yurtdışı yasakları kaldırılmalı. İhlal edilen tüm hakları, mesela ihraç kaldığı süre boyunca alamadığı maaşı, yatırılmayan sosyal güvenlik primleri, manevi tazminat hakları iade edilmeli.”

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