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31.07.2019
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Akar: ABD’yle ortak bir noktada buluşamazsak Suriye’de güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile ortak bir noktada buluşulmaması durumunda güvenli bölgeyi Türkiye’nin tek başına oluşturacağını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar, F-35 programından Türkiye’nin çıkarılmasıyla ilgili de ifadelere yer verdi. Akar, “F-35 programı ile ilgili olarak da Türkiye’nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğuna dikkati çekerek, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini” hatırlattı. Ayrıca “Suriye’nin kuzeyinde kurulması öngörülen güvenli bölgenin ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye’nin güvenli bölgede kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğunu” vurguladı.

Bakan Akar, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Güvenli bölgede yer alan YPG/PKK’nın tüm silahlarının toplanması, terör örgütünün güvenli bölgeden tamamen çıkarılması, güvenli bölgenin, daha önce birçok kez açıklanan sebepler nedeniyle 30-40 kilometre derinliğinde olması, YPG/PKK’nın bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi, güvenli bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz’da ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölge’yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir” dedi.

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