“Akar ile S-400 konusunda bir görüşme yapacağız”

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Pentagon’da bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımına ilişkin değerlendirmeleri içeren mektuba yanıt alıp almadığı sorulan Shanahan, “Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu haline geldiğini düşünüyorum. Yarın Bakan Akar’la ilerleme konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir telefon görüşmesi yapacağım. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Yarın ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar” dedi.

TÜRK PİLOTLARA EĞİTİM SONLANDIRILMIŞTI

Pentagon, Türk pilotlara ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde verilen eğitimin sonlandırıldığını açıklamıştı.

Türkiye’ye Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini teslim alması halinde, 31 Temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağı uyarısı yapmıştı.