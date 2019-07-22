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22.07.2019
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Akar-Jeffrey görüşmesinin ardından bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar’ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul ettiği bildirildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Akar tarafından ABD’li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB’de devam edilmesinde mutabık kalındı.”

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