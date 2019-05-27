Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk’te soruları yanıtladı. S-400 tartışmasına değinen Akar, “S-400 birtakım sıralı çalışmalarla belirlendi, bir anda çıkmadı ortaya. Bu anlaşma imzalandı ve bitti. Bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez tekrarladı.” dedi.

Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

TSK’nın temel görevi ülkemizin, milletimizin birliğini bütünlüğünü sağlamak. Bununla ilgili yaptığımız mücadelede öne çıkan hususlar birincisi FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve terör örgütleriyle mücadelemiz büyük bir başarıyla, azimle, kararlılıkla devam etmektedir. 462 bin kilometrekarelik alanda deniz kuvvetlerimiz kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getiriyor. Bu etkinliklerimizi yürütebilmemiz için elimizde iki husus var. Birincisi personelimiz, diğeri silah araç ve gereçleri, lojistik. 1927’den beri devam eden Askerlik Kanunu’muz var. Yeni bir askerlik sistemi olduğu ihtiyacı çıktı. Bütün modelleri gözden geçirdik. Milli ve tarihi değerlerimiz üzerinden hareket ettik. Olabildiğince yeni sistem. Reform diyebiliriz ama temelleri tarihimizde var.

“REFORM DİYEBİLİRİZ AMA KÖKLERİ GELENEKLERİMİZE DAYANIYOR”

Sistemi kurgularken kişisel, mesleki ve teknik özelliklerini göz önünde bulundurduk. Askerlik gençlerinin eğitim ve işini olumsuz etkilememeli. Bizim asıl meselemiz öngörülebilir ve sürdürülebilir olması. Gençlerin geleceğinin kendi ihtiyaçlarının planlamalarını sağlamak aynı zamanda. Sistemde yükümlülük olarak 2 milyon 200 bin şu veya şu şekilde askerliğini ertelemiş gencimiz var. Her yıl takriben 700 bin gencimiz askerlik çağına gelmiş durumda. Bunların uygun bir sıra ve usulle askerlik hizmetlerini yaptırmaya çalışıyoruz. Rakamlarda, sayılarda, istekte, tercihlerde birtakım farklılıklar çıkarsa bu konuda deneyimli olan Bakanlıklarımız var. Bir şekilde kura ile halledeceğiz.

“S-400 ANLAŞMASI İMZALANDI VE BİTTİ”

Çevremizde ülkeler var. Onların uçakları füzeleri var. 82 milyonun güvenliği bakımdan birtakım sistemler alıyoruz. Bunların biri de hava savunma sistemi. S-400 bir şekilde belirlendi. Birtakım sıralı çalışmalarla belirlendi, bir anda çıkmadı ortaya. Türkiye’de ilgili kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar birtakım kriterler belirledi. Biz bu kriterlerle çıktık ortaya. Birlikte üretim var, ihracat var. Bu anlaşma imzalandı ve bitti. Bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez tekrarladı.

“HAZİRAN’A YETİŞMEYEBİLİR AMA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GELECEK”

-F-35’deki sistemlerle oradaki bilgilerin S-400 tarafından algılanacağı bunun da bir boşluk doğurabileceği gibi değerlendirme var. F-35’le S-400’lerin birbirine yakın olduklarını söylüyoruz. Bir çalışma grubu, NATO, ikili heyetler vasıtasıyla bunları görüşelim, tartışalım. Bu bizim için bir ihtiyaç. Amerikalı dostlarımızla müttefiklerimizle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Amerikalıların son yaptığı teklifle bizim ilgili kurum ve kuruluşlarımız ayrıntılı bir şekilde değerlendirme. Ekim-Kasım ayında sonuçlanacak. Orada başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek çalışmalarımızı genişleteceğiz. S-400’lerle ilgili kurum ve kuruluşlarımız yaptığımız anlaşma çerçevesinde anlaşmalar var. Haziran’da yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek. Süreç başladı.

“ŞU ANDA 4 PİLOTUMUZ ABD’DE F-35’LERLE İLGİLİ ÇALIŞIYOR”

-Sayın Cumhurbaşkanımız birçok açıklama yaptı. Hatta NATO Genel Sekreteri de Türkiye’nin egemenlik ve bağımsızlığı noktasında savunma sistemleri alma konusunda hak sahibi olduğunu söyledi. Bu tür açıklamaların ittifak ve dostluk bakımından sıkıntılı olduğunu söylememiz lazım. Açıklamalar bazen maksadını aşıyor. Varsayımlarla ilgili konuşmayalım. Bize verilen sorumlulukları tam olarak sürdürüyoruz. Bizim ödememiz gereken F-35 paralarını ödedik. Bu hususlarda en yetkili hanımefendi tarafından gündeme getirilen hususlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim edilmiş dört adet F-35 var. 4 pilotumuz eğitime devam ediyor. Yüzlerce astsubayımız eğitim aldı ve döndü. Bizim Malatya’da F-35’leri konuşlandıracağımız yerde inşaatlar sürüyor. Normal bir düzen devam ediyor.