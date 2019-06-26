Akar’dan ‘erken terhis’ açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, erken terhis konusunda açıklama yaptı.

Akar açıklamasında, “Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli” ifadelerini kullandı.

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Akar, yeni düzenleme ile bir taraftan TSK’nin ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanacağını, diğer taraftan da gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarına azami oranda cevap verildiğini belirtti. Akar, reform niteliğindeki yasanın çıkmasına katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür ederek, yasanın ülkeye, millete, hayırlı olması temennisinde bulundu. Akar, “Bu yasanın, TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne-babaları rahatlatacağına inanıyorum. Gençlerimizin emniyetli bir şekilde ailelerine kavuşmaları için planlamaları yaptık. Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.