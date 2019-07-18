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19.07.2019
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Akar’dan F-35 açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya alma kararıyla ilgili konuştu. 

Akar “F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir” dedi.

Bakan Akar “Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır” diye konuştu.

Dün Erbil’deki saldırı hakkında ise Akar, “Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil’e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi” dedi.

Akar’dan NATO’ya bağlılık mesajı
  • Konu başlıkları:
  • F-35

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