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30.06.2019
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Türkiye’den Libya’daki Hafter güçlerine sert yanıt

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye’ye yönelik tehditlerine ilişkin, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak.” dedi.

Akar, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç değerlendirmesi sırasında soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye’ye yönelik tehditlerine ilişkin, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir.” dedi.

Libya’da Trablus’a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari’nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğini söyleyen Akar, şunları kaydetti:

“Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir.”

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