Akar’dan ‘NATO’ mesajı: Görevlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Türkiye’nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok” diyen Akar, “Görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Anadolu Ankası Tatbikatı’nın kapanış törenine katıldı.

Burada NATO ile ilgili açıklamalarda bulunan Akar, “Türkiye’nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok. Bu konuda biz karargah çalışmalarından, tatbikatlara veya fiili görevlere olsun, Afganistan’dan Adriyatik’e kadar görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz” dedi.