Akar’dan NATO’ya bağlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’ya bağlılık mesajı verdi. “Türkiye, NATO’ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor” diyen Akar, “S-400’ü alarak NATO’dan uzaklaştığımız filan yok” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan S-400 alınması konusunda konuşan Hulusi Akar, “Türkiye NATO’ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. ‘S-400’ü alarak NATO’dan uzaklaştığımız’ filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.