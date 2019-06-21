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21.06.2019
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Akar’dan NATO’ya bağlılık mesajı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’ya bağlılık mesajı verdi. “Türkiye, NATO’ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor” diyen Akar, “S-400’ü alarak NATO’dan uzaklaştığımız filan yok” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan S-400 alınması konusunda konuşan Hulusi Akar, “Türkiye NATO’ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. ‘S-400’ü alarak NATO’dan uzaklaştığımız’ filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.

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