Akaryakıt istasyonu için yargı kararı yok sayıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi’nde yargının daha önce verdiği kararları hiçe sayarak, ‘akaryakıt istasyonu’ için yeni bir imar planı hazırladı.

İstanbul 4’üncü ve 10’uncu İdare Mahkemelerinin verdiği kararları görmezden gelen Bakanlık, hazırladığı planla; uzaklık şartını sağlayamayan akaryakıt istasyonu için parsel bitişiğindeki yolu trafiğe kapattı. Böylece kamuya ait olan yol, parsele eklendi, ‘iş kılıfına uyduruldu’.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 Eylül 2015 tarihinde onayladığı imar planı değişikliğe dair açılan davalarda İstanbul 4. ve 10. İdare Mahkemeleri 3 farklı iptal kararı vermişti.

Önceki gün askıya çıkartılan plana ilişkin AKP’li Eyüpsultan Belediye Başkanlığı’nın şartlı görüş sunması ise dikkat çekti. BirGün’e konuşan inşaat mühendisi ve eski CHP’li İBB Meclisi Üyesi İbrahim Doğan, planı yargıya taşıyacağını söyledi. Doğan, şöyle dedi:

“Mahkeme kararları ve yasalar, rant uğruna yok sayılıyor. Yolun plan değişikliği ile akaryakıt istasyonuna ilave edilmesi, kamu yararı taşımıyor. Bu yönünden bu ilave ilkelere aykırıdır.”