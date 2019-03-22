22.03.2019
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Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

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Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz Bölgesi’nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazar günü Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Akdeniz’de ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın geceden pazartesi sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Antalya’da etkili olan fırtına 2 kişinin ölümüne, birçok insanın yaralanmasına ve yüzlerce tarım alanının zarar görmesine neden olmuştu.

KaynakAA

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