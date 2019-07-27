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27.07.2019
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Akdeniz’de kurtarma çalışmaları başlasın

Akdeniz’de yılın en ağır sığınmacı faciasının yaşanmasının ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Akdeniz’de kurtarma faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını istedi

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) önceki gün Libya açıklarında sığınmacı teknesinin batmasını Akdeniz’de bu yıl yaşanan en ağır sığınmacı faciası olarak tanımladı. Libya sahil güvenlik makamları dün 115 sığınmacının kaybolduğunu açıklamıştı. Tekneden kurtarılan 87 sığınmacının tekrar Libya kıyılarına getirildiği ve 84 kişinin Tacura’daki sığınmacı kampına götürüldüğü belirtiliyor. Teknede yaklaşık 300 kişi olduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kaza sonrasında Akdeniz’de sığınmacıları kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

İki kurum ayrıca sığınmacıların Libya’daki kamplarda gözaltına alınmamasını talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Libya sahili açıklarında 150 civarında insanın bir gemi kazasında öldüğü haberinden dehşete uğradım. Göçmenler ve mülteciler için güvenli yasal güzergâhlara ihtiyacımız var. İyi bir hayat arayan tüm göçmenler güvenliği ve haysiyeti hak ediyor.”

İTALYA SIĞINMACI KURTARMA TEKNELERİNE CEZA VERECEK

Avrupa Birliği içerisinde ise Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların akıbetiyle ilgili tartışma sürüyor. Hafta başında Paris’te AB ülkelerinin dış ve iç işleri bakanlarını bir araya getiren zirvede 14 ülke Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların paylaştırılmasını öngören “dayanışma mekanizmasını” kabul etmişti. Tasarıya karşı çıkan ülkelerin başında ise İtalya geliyor. İtalya’da meclis dün sığınmacıları kurtarmak için İtalya karasularına giren kişilere 1 milyon euroya varan para cezaları verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Yeni yasaya göre ayrıca İtalyan makamları karasularına izinsiz giren gemilere el de koyabilecek. İtalya bu yasayla Akdeniz’de kurtarma faaliyeti yapan yardım kuruluşları üzerindeki baskıyı artırmış oldu.

AYNI GÜZERGÂHTA, 1 YILDA 680 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

IOM rakamlarına göre bu yıl Avrupa’ya Akdeniz üzerinden geçmek isteyen 680’den fazla sığınmacı bu güzergâh üzerinde hayatını kaybetti. 3 bin 700’den fazlası ise yakalanarak Libya’daki kamplara götürüldü.

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