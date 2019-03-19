Akit TV muhabirinden ‘idam edilecekler’ listesi: Gülen, Öcalan, Kılıçdaroğlu…

Ulucanlar Cezaevi’nden gerçekleştirdiği yayında cezaevinin bahçesinde bulunan darağacını gösteren Akit TV muhabiri Mehmet Özmen, “Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var” diyerek, Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen’in yanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ismini verdi.

Müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’nden yayın yapan Akit TV, cezaevindeki darağacını gösterip, toplumun CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun idamını istediğini öne sürdü.

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Kamuoyunun Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen’in idamını beklediğini belirten Özmen, sözlerine şöyle devam etti:

​”Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, takdir yine kamuoyunun. Sonuçta PKK terör örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne kol kanat geren, bu topraklara ihanet eden her bir vatandaşın işte bu darağacında idam edilmesi gereken isimler bugün bile. Ama maalesef 2004 tarihinde idam Türkiye’de kaldırıldı.”