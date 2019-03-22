22.03.2019
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Akit TV yorumcusu Tarakçı: AK Parti kazanırsa beka sorunu başlar

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Çağlar Cilara’nın YouTube kanalındaki ‘Onuncu Köy’ isimli programına katılan Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı, AKP’nin 1 Nisan’da seçimi kazanması durumunda daha da şiddetli bir dil kullanacağını ileri sürdü.

Tarakçı “31 Mart’ta AKP’ye ders verin” çağrısında bulundu. “Nobranlığa, kibre, toplumu ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye, ilk defa topluma hizmetkar gibi değil, efendi gibi konuşan dile ve ekonomideki kötü yönetime 31 Mart’ta milletin dur demesi gerekiyor” diyen Tarakçı şunları söyledi:

“Ak Parti bu seçimleri kazanırsa, Mansur Yavaş ve Meral Akşener’i nasıl tehdit ediyorsa bu dilin daha şiddetleneceğini iddia etmiyorum, görüyorum. Bugün Ankaralılara yazık olur demek olur mu? 1 Nisan’da eğer Ak Parti bu seçimleri kazanırsa ben Türkiye için kaygılıyım. Asıl beka meselesi odur. Bugün beka sorunu yoktur. Sen domatesin, soğanın, patlıcanın sorununu çözemeyen biri beka sorununu çözebilir mi? Ak Parti’ye bir ders verilmeli ki, 1 Nisan sabahı asıl beka meselesi ile karşılaşılmamalı. Bu dil tehlikeli bir dil, bu dil Türkiye’yi bölen bir dil.”

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