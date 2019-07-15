Akit yazarı: Bakmayın siz Kemalistlerin ’15 Temmuz bir FETÖ darbesidir’ mavallarına…

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu 15 Temmuz darbe girişiminden “Kemalistleri” sorumlu tuttu.

“Bakmayın siz, Kemalistlerin “15 Temmuz bir FETÖ darbesidir” mavallarına..” diye yazan Karahasanoğlu, “251 insanın şehadetinde FETÖ’cülerle birlikte, Kemalistler de sorumludur” ifadesini kullandı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Bakmayın siz, Kemalistlerin “15 Temmuz bir FETÖ darbesidir” mavallarına..

15 Temmuz’un failleri arasında, FETÖ vardır.. FETÖ suçludur..

Ama en az o derin yapı kadar, o derin yapının elemanlarının TSK’ya sızmalarını seyreden, harp okuluna girmelerini seyreden, mezun olmalarını seyreden, general rütbesine kadar gelmelerine seyirci kalan Kemalistler de suçludur..

251 insanın şehadetinde..

Savaş uçaklarının halkımıza karşı kullanılmasında..

Tankların sokaklarda yürütülüp, insanların vücutlarının parçalanmasında..

FETÖ’cülerle birlikte, Kemalistler de sorumludur..”

