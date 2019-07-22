Akkuyu’daki ihmaller Meclis gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Akkuyu’da yapımı süren nükleer santralde çalışan uzmanların BirGün’e yaptığı açıklamaları Meclis gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Başarır, Akkuyu Nükleer Santralı’nda çalışan uzman ve üst düzey yetkililerin yaptığı, “Santralın temeli deniz suyu ile dolu, mevcut zemin kendisini taşıyamıyor. Projede ciddi eksiklikler var” açıklamalarını hatırlattı.

“KOBAY ÜLKE” BENZETMESİ

Türkiye’nin tehlikeli projelerde “kobay” olarak kullanıldığını ifade eden Başarır önergesinde, olası bir sızıntıda yaşanacak durumun, “felaket” olacağını ve sızıntının ardından alınacak önlemlerin bir işe yaramayacağını kaydetti.

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ÇALIŞANLARIN YETKİN OLMADIĞI DOĞRU MU?

VVER-1200 model nükleer santralin, Rusya’daki yapımının nükleer standartlara uymadığı gerekçesiyle Rus mahkemelerince iptal edildiğinin doğru olup olmadığını soran Başarır, önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:

>> Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımında hangi branşlarda kaç mühendis çalışmaktadır?

Çalışanların dile getirdiği gibi Akkuyu Nükleer Santrali’nin Rusya’da projelendirildiği, projenin Mersin’in çoğrafi ve yerel özelliklerine göre optimize edilmediği doğru mudur?

>> Uzmanların açıkladığı gibi projenin Akkuyu’daki zemine göre revize edilmediği, çalışanların revize etmede yetkin olmadığı bilgileri doğru mudur?

>> Adeta kobay ülke durumunda olduğumuz ve Dünya’nın başka hiçbir ülkesinde inşa edilmeyen VVER-1200 model Nükleer Santrali’nde meydana gelebilecek bir kaza sonucunda yüzbinlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden kim ya da kimler sorumlu olacaktır?

>> Siz de nükleer santral kazalarını, dönemin Başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği gibi “mutfaktaki tüp gaz patlaması”na mı benzetmektesiniz?”