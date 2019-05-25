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25.05.2019
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AKP, 15 bin kişinin yaşadığı mahalleyi ‘terörist’ ilan etti

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AKP Maltepe İlçe Başkanlığı tarafından Maltepe ilçe seçim merkezinin taşınması talebiyle hazırlanan dilekçede skandal ifadelere yer verildi. AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi imzasıyla İlçe Seçim Kurulu’na sunulan dilekçede Gülsuyu Mahallesi için “terör örgütü sempatizanlarının yuvasıdır” denilirken, mahalle halkı bu duruma büyük tepki gösterdi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden bu yana Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin seçim merkezi olarak kullanılmasına itiraz eden AKP, son dilekçesinde Maltepe’nin 15 bin nüfuslu bir mahallesini “terörist” ilan etti. Daha önce Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından oyların toplandığı, birleştirme tutanaklarının hazırlandığı seçim merkezi olarak ilan edilen Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne itiraz eden AKP Maltepe İlçe Başkanlığı dilekçe ile seçim merkezinin Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu ya da Erol Olçok SGK Merkez Salonu’na taşınmasını talep etti.

“TERÖR SEMPATİZANLARININ KONUŞLANDIĞI…”

AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi imzasıyla ilçe seçim kuruluna sunulan dilekçe ise akıllara durgunluk verdi. Bu kez Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin sınırları içerinde olan Gülsuyu Mahallesi’ni hedef alan AKP, 15 bin nüfuslu mahalleyi “terörist” ilan etti. Dilekçede yer verilen “Seçim merkezi olarak belirlenmiş olan Türkan Saylan Kültür Merkezi, konum olarak terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı, normal bir vatandaşın dahi özgür bir şekilde sınırlarına giremediği Gülsuyu Mahalle sınırlarına çok yakındır. Seçim Merkezinin burası olması halinde ve yapılacak yerel seçimlerin yerel seçim olması da göz önünde bulundurulduğunda hem sandık güvenliğinin hem de seçimde görev yapacak şahısların güvenliğinin sağlanamayacağı hususu yadsınamaz bir gerçektir” ifadelerine ise mahalle halkı büyük tepki gösterdi.

Dilekçeyi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu ise 4 kabul oyuna karşı 2 ret oyuyla seçim merkezinin İBB’ye ait Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu’na taşınmasına karar verdi.

31 MART’TA AKPLİLER SEÇİM SALONUNU BASMIŞTI

31 Mart’ta gerçekleştirilen ve itirazlar sonucu 17 gün boyunca oyların tekrar sayıldığı Maltepe’de AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi ile MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu seçim hakimini ve sayım yapan memurları tehdit etmiş, ardından partililer sayım yapılan salonu basarak masaları dağıtmış, memurları darp edip, oy sayımını durdurmuştu.

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