AKP 188 kütüphane kapattı

Özgür Salih Altın

TBMM’de görüşmeleri süren 11’inci Kalkınma Planı’nda, kültür ve eğitim alanlarının “bütçenin masraf kalemi” olarak görüldüğünü ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kütüphane sayılarındaki azalmaya dikkati çekti.

AKP’nin kültür ve eğitim alanlarında bilinçli olarak “daralmaya” gittiğini ve Kalkınma Planı’nda yer alan hedeflerde de bu kalemlere yeterli yer verilmediğini bildiren İlgezdi, “Okullarımızın yüzde 55’inde, 922 ilçemizin 121’inde öğrencilerimizin ve halkımızın yararlanacağı kütüphaneler yok. 2003’ten günümüze ise mevcut 188 kütüphane kapatıldı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi

AİLELERİN EN BÜYÜK YARDIMCISI

Kütüphane sayısının ve niteliğinin gelişmişlik ile refah düzeyini gösterdiğinin altını çizen İlgezdi, “Asgari ücretin 2 bin 90 lira olduğu buna karşın açlık sınırının 7 bin liraya dayandığı düşünüldüğünde, dezavantajlı ailelerin kültür ve sanat harcamalarına yeterli bütçe ayırması imkansız. Modern halk kütüphaneleri bu bakımdan dezavantajlı ailelerin en büyük yardımcısıdır” ifadelerini kullandı.

121 İLÇEDE KÜTÜPHANE YOK

Türkiye’nin birçok bölgesinde kütüphane bulunmadığına dikkati çeken İlgezdi, “2003-2018 yılları arasında Türkiye’de kütüphane sayısı yüzde 14 oranında azaldı. 2003 yılında bin 350 olan kütüphane sayısı bin 162’ya geriledi. Veriler AKP iktidarı döneminde Kırşehir, Karaman, Afyonkarahisar ve Konya’daki kütüphanelerin yarısının kapandığını gösteriyor. Öte taraftan 922 ilçenin 121’inde kütüphane bulunmuyor” dedi.