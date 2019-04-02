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02.04.2019
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AKP Adana’yı kaybetti, cezayı çocuklara kesti: Seçimi kaybettik dönün

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Adana’da mevcut belediye, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’ye karşı kaybedince sponsor oldukları U14 kız takımının programını iptal etti.

Adana Yerel Ligi’ni ikinci bitiren Adana Büyükşehir Belediye U14 Kız takımı, bugün başlayacak olan Türkiye Şampiyonası yarı finalleri için Adana’dan yola çıktı.14 saatlik otobüs yolculuğundan sonra Çanakkale’ye varılmasına 100 kilometre kala takımın ilgileri, AKP’li Adana Büyükşehir Belediye yetkilileri tarafından arandı.

Belediye yetkilileri, seçimi kaybettikleri için “Otel rezervasyonunu iptal ettik, geri dönün” dedi. Çocuklar yaşadığı hayal kırıklığı ile dinlenmeden 1000 kilometre dönüş yoluna çıktı.

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Konunun sosyal medyadan duyurulması üzerine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Twitter’da Özel Kalem Müdürü’nün numarasını vererek çocukları misafir edeceklerini yazdı.

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