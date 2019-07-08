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09.07.2019
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AKP, Ali Babacan’ı ‘Kurucu Üyeler’ listesinden çıkardı, biyografisini sildi

AKP'den istifa eden Ali Babacan'ın ismi AKP'nin internet sitesinde yer alan 'Kurucu Üyeler' arasından çıkartıldı. Babacan'ın biyografisi siteden silindi.

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AKP’den bugün yaptığı açıklamayla istifa eden ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin internet sitesindeki “Kurucu Üyeler” sayfasından çıkarıldı.

T24’ün haberine göre Babacan, 14 Ağustos 2001’de kurulan AKP’nin kurucuları arasında yer alıyordu.

AKP’nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan “Ak kadro” altındaki “Kurucu Üyeler” sayfasında Babacan’ın da biyografisi ile bilgileri yer alıyordu.

Kurucu üyeler Ali Aydın Dumanoğlu ile Ali İhsan Arslan arasında yer alan Babacan’ın bilgilerinin yer aldığı sayfa kaldırıldı.

Ali Babacan AKP’den istifa etti

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