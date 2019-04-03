Ankara’nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak

AA’nın haberine göre, AKP’nin itirazıyla Ankara’nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Öte yandan CHP’li Erkek, bu gelişmeyi yalanladı.

Ankara’da oyların sayıldığı ilçeler:

Polatlı

Çubuk

Pursaklar

Altındağ

Gölbaşı

Şereflikoçhisar

Keçiören

Sincan

Bala

Çankaya

Çamlıdere

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AA, bu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldığını belirtti

CHP YALANLADI

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla ‘Ankara’da 11 ilde oylar yeniden sayılacak’ haberini yalanladı.

11 ilçenin önemli bir kısmında sayımın yapılıp bittiğini belirten Erkek Anadolu Ajansı’nı “Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir?” diyerek eleştirdi.