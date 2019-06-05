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05.06.2019
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AKP’li yönetici: İmamoğlu, Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti tarafından karşılandı

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AKP’nin Başakşehir İlçe Teşkilatı’na bağlı olarak ‘Medya Birimi Başkanı’ ve ‘sandık başkanı’ olarak görev yapan Şevki Mert Akın, twitter hesabında Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon mitingi fotoğrafını paylaşarak, “Ekrem İmamoğlu Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti Tarafından İşte Böyle Karşılandı” dedi.

Twitter hesabındaki profil bilgilerinde AKP’nin Başakşehir İlçe Teşkılatı’na bağlı olarak ‘Medya Birimi Başkanı’ ve ‘sandık başkanı’ olarak görev yaptığı görülen Şevki Mert Akın isimli şahıs, Ekrem İmamoğlu’nun bugün Trabzon’da yaptığı mitingdeki kalabalıktan bir fotoğraf paylaşıp “Ekrem İmamoğlu Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti Tarafından İşte Böyle Karşılandı” dedi.

Akın, paylaşımının devamında da “Zira Adam İstanbul’u Tekrar Konstantinopolis Yapan Kişi.. Biz Demiyoruz Atatürk’ün Denize Döktüğü Yunanlar Diyor..” diye yazdı.

Trabzonlular’a Pontus diyen Akın, Twitter profilinde yer alan AKP’nin Başakşehir İlçe teşkilatına bağlı, parti medya birimi başkanı, ana kademe üyesi ve sandık başkanı yazılarını kaldırdı.

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