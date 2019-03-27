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27.03.2019
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AKP Bayraklı adayından partisine: Adalet bu partinin sadece adında var

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AKP’nin İzmir Bayraklı ilçesi Belediye Başkan Adayı Ali Aslan’ın, 2007 genel seçimlerinde son sıradan milletvekili adayı gösterilmeyince, “Adalet bu partinin sadece adında var” dediği ortaya çıktı.

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, son günlerde CHP’ye yönelik iftira ve yalanlarla dolu bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, yapılanlara tepki gösterdi.

Belgelerle tüm iddialara tek tek yanıt veren Sandal “Kendi partisinden son sıralarda aday gösterilince ‘Adalet bu partinin sadece adında var. Adalet olmayan yerde çöküntü başlar. Seçimde AKP için çalışmayacağım’ diyen Ali Aslan ve partisindeki abileri CHP’yi karalamaya çalışıyorlar. Gerçeği yansıtmayan iddialarla halkımıza yalan yanlış şeyler anlatıyorlar. Bunların tamamı ne kadar zor duruma düştüklerinin en büyük göstergesi. Ancak ne söylerlerse söylesinler, biz halkımızın gönlünde yer edindik ve Bayraklı’da rekor bir oyla seçimleri kazanacağız” dedi.

Sandal’ın basınla paylaştığı bilgilere göre, AKP’li Ali Aslan, 2007 yılındaki genel seçimlerde İzmir 2. Bölge 12. sıradan milletvekili adayı gösterilince partisine sert tepki göstermiş. O dönem, milletvekili listelerinin ehliyet ve liyakate göre hazırlanmadığını söyleyen Aslan, “Adamı olan işini halletti, üst sıralara yerleşti” ifadelerini kullanmış.

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Aslan, “Adalet bu partinin sadece adında var. Adalet olmayan yerde çöküntü başlar. Seçimde AKP için çalışmayacağım” demiş.

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