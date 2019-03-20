AKP Beyoğlu adayı Yıldız ile Bilal Erdoğan arasında dikkat çeken sohbet

AKP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ile Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen ilginç bir konuşma kameralara takıldı.

Görüntülerde Yıldız’ın Bilal Erdoğan’a kentsel dönüşümü hatırlatarak “Bakalım şu dönüşümden de bir kaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize…” dediği görülüyor. Erdoğan da “Projede var değil mi” diye soruyor. Yıldız’ın bu soruya yanıtı ise “Olmasa da bir iki yer bina olarak aldık mı yeter bize” oluyor.

Facebook’ta Beyoğlu Postası DHA’dan geçilen görüntüleri şu notla paylaştı:

“Beyoğlu’nda “Bakalım şu dönüşümden de bize birşey kalırsa” diyenler halkın yararına bir dönüşüm yapamazlar.

Bizler kentsel dönüşümde “yerimizden olur muyuz” diye endişelenirken, Belediye başkan adayı birkaç bina kapma derdine düşmüş. Bu zihniyet mi bizim çıkarlarımızı koruyacak, tapularımızı verecek?”

ALPER TAŞ’IN “OKÇULAR TEKKESİ” SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Yıldız ile Erdoğan arasındaki diyalog, CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş’ın daha önceki Okçular Tekkesi iddiasını akıllara getirdi.

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Beyoğlu’nu iktidarın adayının kazanması halinde Beyoğlu’nun Okçular Tekkesi’nden yönetileceğini ifade eden Alper Taş, Halk TV’de katıldığı bir programda şöyle konuşmuştu: “Okspor’un tesislerine bir gecede el koydular ve Okçular Tekkesi yaptılar. 2 bin kişinin gelip maç izlediği, oradaki bütün mahallenin sportif faaliyetlerini yaptığı bir kamu alanını ortadan kaldırdılar. Onlar kazanırsa bütün emekçi kesimleri kent merkezlerinden sürme politikası devam edecek. Biz kazanırsak insanlar yerlerinden edilmeyecek. Hak sahiplerine tapuları şartsız verilecek. Kentsel dönüşümü yerinde gerçekleştiren bir programı hayata geçireceğiz.”