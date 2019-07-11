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11.07.2019
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AKP bir sözünü daha tutmadı: Mini paket de yok, ‘reform’ ekime kaldı

AKP’nin yerel seçimler öncesindeki vaatlerinden olan yargı reformu paketi gelecek döneme bırakıldı. CHP’nin ‘mini paket’ önerisi de reddedildi. Paketin Meclis’e getirilmemesiyle AKP bir sözünü daha tutmadı

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İsmail Arı

AKP’nin yerel seçimler öncesi duyurduğu ve 15 Temmuz’a kadar yasalaşacağı söylenen yargı reformu görüşmeleri ekim ayındaki yeni yasama yılına bırakıldı. Reform paketinin yeni yasama yılı açıldığında da ne zaman görüşüleceği belirsiz.

60-70 madde civarında olması beklenen kapsamlı bir düzenleme konusunda AKP ile MHP arasında anlaşmazlık var. Konunun odağı ise Terörle Mücadele Kanunu. İki partinin, kanun üzerinde yapılması planlanan değişikliklerle FETÖ ve PKK davalarından tutuklu bulunanlara da tahliye yolu açabileceği gerekçesiyle anlaşamadığı bildiriliyor.

Geçen haftaya kadar AKP’li kurmaylar, paketteki sıkıntılar aşılarak Meclis kapanmadan Genel Kurul’un gündemine geleceğini söylüyordu. Paket hakkındaki kriz nedeniyle CHP’nin ilettiği “mini bir paket getirin” önerisi de AKP tarafından reddedildi.

Özellikle Cumhuriyet gazetesi davasında ortaya çıkan eşitsiz durumun çözülmesi beklenirken, gazeteciler yargı paketinin çıkarılamaması nedeniyle 3 ay daha cezaevinde yatacak. Cumhuriyet davasında 6 gazeteci, istinaf mahkemesinde kesinleşen 5 yıl altı cezaları nedeniyle yeniden hapse girmişti. Aynı dava kapsamında 5 yıl üzerinde ceza alanlar ise Yargıtay’a başvurmuştu.

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Paketin içeriğinden yansıyan ilgilere göre bazı ağır suçlar istisna olmak üzere 15 yaşından küçüklerin ilk defa işledikleri fiillerden soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak. Çocukların cezaevlerine gönderilmesi engellenmiş olacak. Paketin yasalaşmasıyla beraber Barış Akademisyenleri de serbest kalabilecek.

YARGIDA MAKYAJ

Ömer Faruk Gergerlioğlu

BirGün’e konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Yargı reformuyla beraber çocuklu annelerin cezaevine girmesinin önüne geçilecekti. Cezaevleri dolup taşıyor ve 800 bebek ailesiyle birlikte cezaevinde. AKP yargı reformuyla beraber yargıda makyaj yapmak istedi. Kendileri baskı altında, cezaevlerinde yer yok ayrıca hukuksuz yargılamaların sayısı çok hızlı artıyor. Bunların örtmek için reform paketi altında ‘makyaj’ yapmak istediler ancak çok istekli değiller. Görüşmelerin gelecek döneme bırakılmasıyla beraber yüzbinlerce yurttaş hayal kırıklığı yaşadı, beklenti içindeydiler. Paket görüşülüp, yasalaşsaydı binlerce dava düşecek ve mağduriyetlerin önüne geçilecekti” dedi.

AKP REFORMDA İSTEKSİZ

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “AKP’nin paketi duyurdu ancak meclise getirmekte ve uygulamada isteksiz davranıyor. Kendilerinin neden olduğu ihlallere özeleştiri yaparak yaklaşmıyorlar” dedi.

Tanrıkulu, “Türkiye’nin en güvenilmez kurumu yargı. Kamuoyu araştırmalarında yargıya güven en diplerde yer alıyor. Bu nedenle yargıda bulunan yapı değişmediği sürece reformların pek faydası olacağını düşünmüyorum. Pakette de birçok eksiklik ve yanlış var” açıklamasını yaptı.

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