AKP cephesi seçim öncesi vaatlerini yine unuttu: Yurttaşa verilen sözler başka bahara

31 Mart yerel seçimlerinden önce yurttaşa verilen sözler yine tutulmadı. Yargı reformu, 3600 ek gösterge, ekonomik düzenlemeler gibi birçok konuya ilişkin vaatte bulunan AKP, seçimlerde yaşanan hezimet sonrası verdiği sözleri unuttu. Vaatler arasında torba yasa teklifi, yeni askerlik sistemi gibi sıcak para girişi sağlayan ve hükümetin çıkarını gözeten düzenlemeler hızla Meclis’ten geçerken, yurttaşın lehine olan düzenlemeler ise hâlâ görüşülmeyi bekliyor.

KIDEM TAZMİNATINDA REFORM YAPILACAKTI…

31 Mart yerel seçimlerinden önce Ekonomide Yapısal Dönüşüm Programı’nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni reform paketi kapsamında gıda enflasyonuna karşı tarımda milli birlik projesinin hayata geçirileceğini söyledi. Albayrak, ayrıca dolaylı vergilerin azaltılacağını, devletin az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacağını belirtti. “Kurumlar vergisi ve KDV gelirlerini azaltan indirim, istisna ve muafiyetler gözden geçirilecek ve gereksiz olanlar kaldırılacak” diyen Albayrak, “Ek vergi getirmese bile beyan sistemi geliştirilecek. Mükellef haklarını savunacak İcra Kurulu oluşturulacak” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 24 Haziran 2018’deki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, hem de 31 Mart yerel seçimlerinden önce memurların ek göstergelerinin 3600’e çıkartılacağını söyledi. 31 Mart’tan önce son olarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışında konuya değinen Erdoğan, “3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi. Memurlar, seçim sonrası konuya ilişkin bir adım atılmamasından şikâyet ederken, ek gösterge vaadinin akıbeti merak konusu.

YARGI REFORMU VE AF BEKLEMEDE

Erdoğan, 23 Haziran’dan önce katıldığı bir programda af görüşmelerinin yenilenen İstanbul seçimleri sonrası ele alınacağını açıklamıştı.

Bir süredir devam eden af tartışması, Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda bazı değişiklikleri öngörürken, cezaevlerinde AKP’nin yargı paketinden çıkacak düzenlemeyi bekleyenlerin, Meclis’in tatili bitmeden özgürlüklerine kavuşamayacakları ifade edildi. Düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi, yargıya güvenin arttırılması gibi hedefler içeren ve üç hafta önce Erdoğan’a sunumu yapılan 1. Yargı Paketi, TBMM’ye bir türlü getirilemedi, Meclis’in ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına kaldı.

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‘CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ’ VAADİ

AKP’nin yerine getirmediği seçim vaatleri 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi verilen sözleri de akıllara getirdi. AKP’nin 1 Kasım 2015’teki genel seçim öncesinde yayımladığı 290 sayfalık beyannamede Cemevlerine hukuki statü tanınması vaadi yer alıyordu. Aynı vaat 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde de parti beyannamesine girdi. Ancak bu konu da verilen vaatlerle sınırlı kaldı.

MERKEZ BAĞIMSIZ KALACAKTI AMA…

24 Haziran seçimlerine doğru iktidar ve muhalefet arasında, ekonomik veriler üzerinden tartışmalar yaşandı. 16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile AKP Genel Merkezi’nde görüşmesi, miting meydanlarının başlıca konularından biri oldu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Merkez Bankası’nın özerkliği üzerinden iktidara yüklenirken, AKP’nin seçim beyannamesinde, “Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek” denildi. Ancak aradan geçen bir yılın sonunda Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

HAYVANLARI KORUMA YASASI NE OLDU?

Neredeyse her seçim öncesi gündeme gelen “Hayvanları Koruma Kanunu” ise, yine 24 Haziran öncesi kampanya sürecinde siyasetin gündemi olmuştu.

Erdoğan “Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız” dedi. Birçok hayvanseverin beklediği düzenlemenin hâlâ Meclis’e sunulması bekleniyor.

2023 HEDEFLERİ YARIYA İNDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından salı günü TBMM’ye sunuldu. Yeni plan çerçevesinde Erdoğan’ın 2023 hedeflerini 10. Kalkınma Planı’nda yarıya indirdiği görüldü.

Erdoğan’ın 10. Kalkınma Planı’nda da yer verilen 2023 hedefleri şöyleydi:

Gayri safi yurt içi hasıla: 2 trilyon dolar

Kişi başına düşen milli gelir: 25 bin dolar

İhracat: 500 milyar dolar

İşsizlik: Yüzde 5

TBMM’ye sunulan 11. Kalkınma Planı’nda ise işsizlik dışında beklentilerin hepsinin neredeyse yarıya indirildiği görüldü. İşsizlik beklentisi ise iki katına çıkarıldı. Planda 2023 için şu hedeflere yer verildi: