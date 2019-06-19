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19.06.2019
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AKP döneminde alınan 37,5 ton et nedeniyle belediye işletmelerine haciz geldi

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Samsun’un Atakum ilçesi eski Belediye Başkanı AKP’li İsak Taşçı döneminde seçimlere 46 gün kala, 37.5 ton lop et alımı yapıldığı ancak faturasının ödenmediği iddia edildi. Söz konusu eti belediyeye satan firma, faturanın ödenmemesi üzerine icra takibi başlattı. Belediyenin Seyir Terası ve Yalı Kafe’nin gelirlerine haciz işlemi yapıldı.

31 Mart’tan sonra koltuğa oturan CHP’li başkan Cemil Deveci, “Eti almışlar. Ortada et yok. 46 günde bu kadar eti yemelerinin imkânı yok” diyerek eski AKP’li Başkan Taşçı hakkında suç duyurusunda bulundu. 

1 milyon 154 bin alacak

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre Atakum Belediye Başkanlığı’nı AKP’li Taşçı’dan devraldıktan sonra borçlarla ve hacizlerle uğraşan yeni CHP’li başkan Cemil Deveci dün bir şok daha yaşadı. Seçimlerden önce, 8 Şubat ve 26 Mart 2019 tarihleri arasında Atakum Belediyesi’ne bağlı İmar İnşaat Şirketi üzerinden belediyenin tesislerinde kullanılmak için Karadeniz Lezzet Hizmetleri Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nden 1 milyon 628 bin lira karşılığında 37.5 buçuk ton lop et alımı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Etlerin parası ödenmediği için alacaklı firma tarafından icra takibi başlatıldı. Alacaklı firmaya para ödenmeyince mahkemeden 1 milyon 154 bin liralık haciz kararı çıktı. Yalı Kafe ve Seyir Terası’nda Samsun İcra Dairesi’ne bağlı haciz memurları tarafından haciz işlemleri yapıldı. 

‘46 günde yenmez’

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, göreve başladığı andan itibaren hacizlerle ve borçlarla uğraştığını belirterek, önceki AKP’li başkan İsak Taşçı ile şirket müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anımsattı. Deveci, “Eti almışlar. Ortada et yok. 46 günde bu kadar eti yemelerinin imkânı yok” dedi.

Haciz işlemi sonrasında açıklama yapan Atakum Belediyesi avukatı ve Atakum CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Kavtelek de, “Olmayan etin faturası belediyeden çıkarılmaya çalışılıyor. İcra takibine konu edilen haciz yaklaşık 1 milyon 154 bin lira. Vekâlet ücreti harç masrafları dahil 1 milyon 300 bin lirayı bulacak bir rakam. Etlerin parası ödenmediği içinde icra takibi yaptılar. Kaldı ki öyle bir et alımı falan da yok” dedi.

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