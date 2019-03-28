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28.03.2019
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AKP Genel Başkan Yardımcısı’ndan işsiz gence: Boş boş gezme ya

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Seçim çalışmaları kapsamında Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, işsiz bir gence “Boş boş gezme ya” dedi.

İşsiz olduğunu ifade eden yurttaşa “boş boş gezme ya” şeklinde cevap veren Usta, genç vatandaşın yeniden “iş yok” yanıtı üzerine “nasıl yok ya?” diye tepki gösterdi.

‘CEZAEVİNE FALAN GİRERİZ, BOŞ KALMASIN O KADAR YAPTIRDINIZ’

Genç vatandaş, Leyla Şahin Usta’nın, boş boş gezme sözüne karşılık Ereğli’de yapımı devam eden cezaevine tepki göstererek; “Bakalım olmazsa cezaevine falan gireriz, boş kalmasın yaptırdınız o kadar” yanıtı verdi. 

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