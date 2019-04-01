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01.04.2019
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AKP hazmedemiyor: “Ankara’da sonuçlar yansıtıldığı gibi değil”

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AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından, seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

AKP Genel Sekreteri Şahin, “Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara’da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir.” açıklamasını yaptı.

Şahin, “Yapacağımız itirazlar neticesinde, Ankaralı hemşehrilerinizin iradesinin sağlıklı ve doğru bir şekilde sonuçlara yansıyacağına olan inancımız tamdır.” ifadesini kullandı.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da şunları kaydetti:

“İl Başkanlığımızda, sandıklardan ulaşan ıslak imzalı tutanaklar ve raporlar üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürütmekteyiz. İlk tespitlerimiz, Ankara’nın seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde birçok usulsüzlüklerin ve yüksek oranda geçersiz sayılan oyların olduğu yönündedir.”

Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş belediyeyi 120 bin oy farkıyla kazandı.

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