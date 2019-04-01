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01.04.2019
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AKP her bölgede kan kaybetti

AKP oyları Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’da azaldı. CHP 14 olan belediye başkanlığı sayısını 20’ye yükseltti. Anadolu’da birçok kent kıran kırana bir yarışa sahne oldu

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AKP elinde bulundurduğu ve çok iddialı olduğu birçok şehri kaybetti. Oy oranını artıran CHP ise belediyelerine yenilerini ekledi.

CHP ANTALYA’YI GERİ ALDI

AKP’li Menderes Türel’in başkanı olduğu Antalya’da CHP’li Muhittin Böcek ipi göğüsledi. Muhittin Böcek, oyların yarısından fazlasını alırken, Menderes Türel’in oy oranı yüzde 46 oldu.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar da sandıkların açılmasından kısa süre sonra zaferini ilan etti.

Burdur’u CHP’nin adayı Ali Orkun Ercengiz yüzde 52 oy oranıyla kazandı. CHP, Burdur’da 2014 yerel seçimlerinde de yüzde 44,4 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmıştı.

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Bilecik’te CHP sürprizi

Bilecik’te CHP sürprizi yaşandı. CHP’nin adayı Semih Şahin açık ara farkla seçimleri kazandı. Şahin, oyların yarısından fazlasını alırken, mevcut belediye başkanı AKP’li Nihat Can’ın aldığı oy oranı yüzde 41’lerde kaldı.

AKP Bolu’yu da kaybetti

AKP, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 50 oy aldığı Bolu’yu da bu seçimlerde kaybetti. Bolu’da seçimi açık ara farkla CHP’nin adayı Tanju Özcan kazandı. Özcan oyların yüzde 52’sini alırken,AKP’nin adayı Fatih Metin’in oy oranı yüzde 44’te kaldı.

Kırşehir de seçimin oldukça çekişmeli geçtiği illerden biri oldu. Şehir, el değiştirerek AKP’den CHP’ye geçti. 2014 yerel seçiminde AKP’li aday Yaşar Bahçeci 42,18’lik oy oranıyla seçimi kazanmıştı. Dün yapılan seçimde ise kazanan CHP’li Selahattin Ekicioğlu oldu. Selahattin Ekicioğlu oyların yüzde 41’ini alırken, Yaşar Bahçeci’nin oy oranı yüzde 35 olarak kaydedildi.

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