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04.07.2019
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AKP İlçe Başkanı istifa etti: İşlerim yoğun

birgun.net birgun.net

31 Mart seçimi sürecinde AKP Bergama İlçe Başkanı olan Güven Yakar istifa etti. Yakar istifa nedenini “İlçe başkanlığının çok yoğun bir mesai istemesi ve benim de işlerimin yoğunluğu” ifadesiyle açıkladı.

AKP Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun belediye başkanlığı adaylığı sürecinde başkanlık koltuğunu oturmuştu. Bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Yakar, istifa ettiğini belirtti.

Yakar, “Genel merkezde yaptığımız görüşmede, Bergama İlçe Başkanlığını seçim sürecinde olmak şartıyla kabul etmiştim. Seçim sonuçları ne olursa olsun uzun süre ilçe başkanlığına devam edemeyeceğimi de özellikle söylemiştim. Hülasa ilçe başkanlığının çok yoğun bir mesai istemesi ve benim de işlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün AKP Bergama İlçe Başkanlığından istifa ettim. Taze kan, yeni genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum” dedi. 

Değerli dostlar, 2011 yılından bu yana Bergama Ak Parti İlçe Teşkilatında Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı olarak Rasit…

Gepostet von Güven Yakar am Dienstag, 2. Juli 2019

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