25.2 C
Istanbul
10.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Ortak yayını yönetecek Küçükkaya, süreci anlattı

Ortak yayını yönetecek Küçükkaya, süreci anlattı

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki ortak yayının moderatörü ve tarihi belli oldu. 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de yapılacak programı İsmail Küçükkaya yönetecek

birgun.net birgun.net

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı ortak yayın için AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul’da ortak açıklama yaptı. İki siyasi, programın moderasyonunu İsmail Küçükkaya’nın yapacağını duyurdu.

AKP’li Mahir Ünal, “CHP ile çalışmalar tamamlandı, bir protokolde mutabık kaldık. Yıldırım ve İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de bir araya gelecek. Tüm kanallarda yayınlanacak şekilde olacak. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak” dedi. 

CHP’li Engin Altay ise, “Program eşit süre ve eşit soru ilkesi şeklinde gerçekleşecek. Canlı yayın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak” ifadesini kullandı. 

İmamoğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım’a başarılar diledi. İmamıoğlu, “16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY ” ifadelerini kullandı.

DETAYLARI ANLATTI

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, FOX TV’nin ana haberine konuk oldu. Tarihi bir sorumluluk alan Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

İKİ ŞART SUNMUŞ

Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, “Bana bu teklif geldiğinde bir-iki şartım olacak dedim. Herhangi adaydan birisi benim adımı söylerse çıkamam. Mesela sadece Ekrem İmamoğlu söylerse veya sadece Binali Yıldırım adımı söylerse ben onu kabul etmem. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi gerekir. Yine iki partinin de benim için onay vermesi gerekir. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,568AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gericilerin hedef göstermesiyle yasaklanan festivalle ilgili Valilik’ten açıklama

birgun.net -
Van Valiliği, 2019 yılında yapılması planlanan "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" organizasyonuna izin...
Devamını Oku

Yunanistan erken seçime gidiyor

birgun.net -
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, parlamentonun feshedilerek erken seçilme gidilmesi talebini Cumhurbaşkanı'na iletti. 
Devamını Oku

İmamoğlu: Bu kardeşiniz pazarları geziyor. Onlar pazarlara gidemezler, fiyatlarla yüzleşemezler

birgun.net -
31 Mart seçimlerinin ardından YSK'nın seçim tekrarı kararı ile mazbatası elinden alınan...
Devamını Oku

Galatasaray’da kombine yenileme dönemi yarın başlıyor

birgun.net -
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi...
Devamını Oku

“Trans Misafir* Hanesi” projesi, farkındalığı artırmak için ilk adımını atıyor

birgun.net -
Trans kadınların ve erkeklerin hayatlarına dair fotoğrafların, hikâyelerin ve anıların sergileneceği “Trans...
Devamını Oku

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akit TV’ye suç duyurusu

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen...
Devamını Oku

Antalya Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağı Meclis’ten geçti

birgun.net -
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara girişi yasaklandı....
Devamını Oku

Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı konuştu: Bu mizahtır, ona hakaret etmedim

birgun.net -
İzlanda'da Emre Belözoğlu'nun gazetecilere konuştuğu esnada fırça uzatarak büyük bir gerilime neden olan Corentin Siamang,...
Devamını Oku

Meclis Başkanı, İzlanda parlamentosuna mektup yazdı

birgun.net -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson’a mektup yazarak,...
Devamını Oku

Mogan Gölü’nde bir çocuğa ait cansız beden bulundu

birgun.net -
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü'nde bir çocuğa ait cansız beden bulundu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi