Ortak yayını yönetecek Küçükkaya, süreci anlattı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı ortak yayın için AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul’da ortak açıklama yaptı. İki siyasi, programın moderasyonunu İsmail Küçükkaya’nın yapacağını duyurdu.

AKP’li Mahir Ünal, “CHP ile çalışmalar tamamlandı, bir protokolde mutabık kaldık. Yıldırım ve İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de bir araya gelecek. Tüm kanallarda yayınlanacak şekilde olacak. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak” dedi.

CHP’li Engin Altay ise, “Program eşit süre ve eşit soru ilkesi şeklinde gerçekleşecek. Canlı yayın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak” ifadesini kullandı.

İmamoğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım’a başarılar diledi. İmamıoğlu, “16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY ” ifadelerini kullandı.

16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 10, 2019

DETAYLARI ANLATTI

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, FOX TV’nin ana haberine konuk oldu. Tarihi bir sorumluluk alan Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

İKİ ŞART SUNMUŞ

Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, “Bana bu teklif geldiğinde bir-iki şartım olacak dedim. Herhangi adaydan birisi benim adımı söylerse çıkamam. Mesela sadece Ekrem İmamoğlu söylerse veya sadece Binali Yıldırım adımı söylerse ben onu kabul etmem. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi gerekir. Yine iki partinin de benim için onay vermesi gerekir. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim” ifadelerini kullandı.