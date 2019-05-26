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26.05.2019
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AKP ile MHP atamalarda da ‘ittifak’ yapıyor: Bahçeli’nin müdürünün eşi ‘daire başkanı’ oldu

Kamuda birçok ‘eş dost’ atamasına imza atan AKP, ‘ittifak ortağı’ için RTÜK’ü de boş geçmedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü’nün eşi, RTÜK’te ‘Daire Başkanı’ olarak görevlendirildi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK
Önceki gün Erdoğan, EYT’li olduğunu ve iş bulamadığını söyleyen bir kadına, “Herkes iş bulacak diye bir şey var mı?” diye sormuştu.

Kamuda liyakati bitirme noktasına gelen AKP, tartışmalı atamalarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

Bu kez, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, aralarında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü’nün eşinin ve Mansur Yavaş’ın görevden aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratının da bulunduğu bazı tartışmalı isimleri çeşitli başkanlıklara atadı. RTÜK’ün tartışmalı atamalarından ilki, Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’in eşi Fatma Çeliker’in görevlendirilmesi oldu. Karara göre Fatma Çeliker, RTÜK Strateji Dairesi Başkanı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinden alınan Orhan Özdemir de RTÜK’te daire başkanı oldu. Görevine son verildikten sonra Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin AKP Başkanvekili Fatih Ünal’ın, “Evine ekmek götürmenin peşinde olan çalışanın ‘mübarek günlerde’ işine son verilmesi bizi derinden üzmüştür” dediği Özdemir, RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’na atandı.

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RTÜK’ün bazı muhalif üyelerinin, “Kurumda başkanlık görevlerine atanabilecek uzun yıllardır görev yapmış 30 personel var” uyarısına karşın yapılan üçüncü dışarıdan atama Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı’na oldu. Ulaştırma Bakanlığı’nda görev yapan Olcay Çiçeklitaş, RTÜK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı oldu.

YARDIMCILAR GÖNDERİLİYOR

RTÜK Başkanlığı, yeni atamaların yanı sıra dikkat çeken “görevden alma” kararlarına da imza atıyor. İlk olarak RTÜK Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet İnce’nin geçtiğimiz günlerde görevden alındığı bildirildi. Bir diğer Üst Kurul Başkan Yardımcısı İlker Ilgın’ın da bu görevden alınarak başka bir dairede görevlendirileceği ifade edildi.

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