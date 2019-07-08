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08.07.2019
Anasayfa SON DAKİKA AKP, 'İmar Barışı'nın 6 ay daha uzatılmasını istedi

AKP, ‘İmar Barışı’nın 6 ay daha uzatılmasını istedi

birgun.net birgun.net

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İmar Barışı’nın 6 ay daha uzatılmasını talep ettiklerini duyurdu.

Muş, konuya ilişkin şunları söyledi: “Varlık Barışının süresi 6 ay daha uzatarak 31.12.2019 sonuna kadar uzatmayı teklif ediyoruz. Yine aynı şekilde basit  şekilde vergilendirilen esnaflarımız var müracaat etmeleri halinde gider kısmına bakılmaksızın gelirin belirli oranda vergi vermesinin önünü açıyoruz,”.

AKP Başkan vekili Mehmet Muş, yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Muş “Varlık Barışı’nı 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz,” dedi. Yurt dışına çıkış harcının 15 TL’den 50’ye çıkarılmasını teklif ettiklerini, klonlanmış telefonların 4 ay içerisinde kapatılmasını önerdiklerini kaydeden Muş, mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getirdiklerini aktardı.

‘TCMB KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ’

Muş, teklifte TCMB Yedek Akçesi’nin yüzde 10 olarak ayrılmasının da yer aldığını kaydetti: “Merkez Bankası’nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz,”.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTIYOR

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL’den 50’ye çıkarılmasını teklif ettiklerini belirten Muş “Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır,” diye konuştu.

‘KLONLANMIŞ TELEFONLAR 4 AY İÇERİSİNDE KAPATILACAK’

Muş, “Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir,” dedi.

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