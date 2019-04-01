AKP İstanbul İl Başkanı: İlk defa bizim sistem ile YSK verileri arasında fark var

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilk defa kendi verileriyle YSK verileri arasında fark olduğunu belirterek ‘İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlükler elimizde fazlasıyla mevcut’ diye konuştu.



AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamada İstanbul’daki seçim sonucunu etkileyecek usülsüzlükler olduğunu iddia ederek “Elimizdeki verilere göre sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım’dır” dedi.

​AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda seçim sonuçlarıyla ilgili basın toplantısında konuşan Şenocak, YSK’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıklamasıyla ilgili olarak “İlk defa bizim sistem ile YSK arasında bir fark var” diye konuştu.

Kendisinden önce basın mensuplarına açıklama yapan Binali Yıldırım’ın “Ekrem İmamoğlu, bizden daha fazla oy almış gözüküyor” açıklamasının aksine Şenocak “Elimizdeki verilere göre sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım’dır” ifadesini kullandı.

Şenocak “Sandık müşahitlerimiz layıkıyla görevlerini yerine getirdi. Bugüne kadar ilan ettiğimiz sonuçlar yüzde 100 sonuç verdi. İlk defa bizim sistem ile YSK arasında bir fark var” diye konuştu.

AKP teşkilatının tüm verileri gözden geçirdiğini kaydeden Şenocak “İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlükler elimizde fazlasıyla mevcut. Geçersiz oyların büyük bölümü, kazandığımız 25 bölgeye ait” dedi.

Şenocak “Her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de sandık görevlilerimizin kayıt altına aldığı ıslak imzalı verilerle konuşuyoruz. Herkesi YSK’nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye davet ediyoruz. Elimizdeki verilere göre sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım’dır. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK’nın kesin sonuçlarıdır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz” ifadelerini kullandı.